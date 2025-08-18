В Белом доме стартовала встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС

Трансляцию саммита ведёт пресс-служба Белого дома в соцсети X. Ожидается, что участники обсудят вопросы международной безопасности и текущее положение Украины.
Ранее американский лидер на встрече с Зеленским заявил, что если сегодня не будет заключена сделка по урегулированию конфликта на Украине, то Киев лишится поддержки Вашингтона. Республиканец также отметил уверенность в желании Москвы завершить конфликт.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше