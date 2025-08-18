Ричмонд
В Белом доме стартовала встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС

В Белом доме началась встреча с участием президента США Дональда Трампа, главаря киевского режима Владимира Зеленского и руководителей европейских стран.

Источник: Life.ru

Трансляцию саммита ведёт пресс-служба Белого дома в соцсети X. Ожидается, что участники обсудят вопросы международной безопасности и текущее положение Украины.

Ранее американский лидер на встрече с Зеленским заявил, что если сегодня не будет заключена сделка по урегулированию конфликта на Украине, то Киев лишится поддержки Вашингтона. Республиканец также отметил уверенность в желании Москвы завершить конфликт.

