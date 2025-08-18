Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп надеется, что переговоры с Европой приведут к трехсторонней встрече

В Белом доме проходит встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам этой встречи, которые приведут к трехстороннему саммиту с Россией.

Ранее перед началом церемонии общего фотографирования и после завершения переговоров с украинским политиком, республиканец подчеркнул, что не доволен сегодняшним днем.

Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб все позировали на групповом снимке с серьезными лицами, а Зеленский глупо улыбался.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше