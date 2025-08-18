Трамп надеется, что переговоры с Европой приведут к трехсторонней встрече

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам этой встречи, которые приведут к трехстороннему саммиту с Россией.
Ранее перед началом церемонии общего фотографирования и после завершения переговоров с украинским политиком, республиканец подчеркнул, что не доволен сегодняшним днем.
Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб все позировали на групповом снимке с серьезными лицами, а Зеленский глупо улыбался.