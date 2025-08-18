На Украине придумали хитрый ход, чтобы не передавать города России

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что в Раде собираются поднять вопрос об изменении границ страны для защиты Донбасса от передачи России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, границы областей нужно изменить так, чтобы в Днепропетровскую и Харьковскую области перешли Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса.
Мосийчук* заявил, что в этом случае отдавать ничего никому не будет нужно, поскольку это уже будут не города и села Донецкой и Луганской областей.
Такая идея якобы была озвучена в ходе беседы с депутатом Рады Анной Скороход.
Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Раду, заявил политик.
Ранее Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов в Белом доме, готов ли он к территориальным уступкам.
