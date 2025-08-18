Трамп, Зеленский и европейские лидеры проводят совместную встречу

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
Игра вступила в решающую фазу. Какова позиция европейских лидеров перед саммитом в Вашингтоне Трамп выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины.
До этого в Овальном кабинете завершились переговоры Трампа с Зеленским, они длились около часа. Теперь они встречаются с европейскими лидерами, которые также прибыли в Белый дом.
Американский президент накануне заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами ЕС и Зеленским почти по всем вопросам, в том числе по безопасности.
Как сообщалось ранее, в Вашингтон на встречу с Трампом, помимо Зеленского, прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.
Президент США заявил о своем намерении проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. -0-