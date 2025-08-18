Ричмонд
Трамп: Путин на встрече на Аляске согласился на гарантии безопасности для Киева

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об это республиканец сообщил во время встречи между европейскими чиновниками и лидерами стран, а также главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

«Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать», — сообщил президент США на саммите. Трансляцию ведёт пресс-служба Белого дома.

Напомним, в Белом доме стартовала встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС. Ожидается, что участники обсудят вопросы международной безопасности и текущее положение Украины. Республиканец отметил, что США прекратят помощь, если сегодня сделка по Украине не будет заключена. Также американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
