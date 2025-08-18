Трамп: Путин на встрече на Аляске согласился на гарантии безопасности для Киева

Напомним, в Белом доме стартовала встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС. Ожидается, что участники обсудят вопросы международной безопасности и текущее положение Украины. Республиканец отметил, что США прекратят помощь, если сегодня сделка по Украине не будет заключена. Также американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт.