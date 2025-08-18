Мерц призвал Трампа и европейских лидеров усилить давление на Путина

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами последовала за двусторонними переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе общения с журналистами перед началом переговоров американский лидер заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия.