Мерц призвал Трампа и европейских лидеров усилить давление на Путина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече лидеров Украины и стран Европы с президентом США призвал участников усилить давление на Россию.

Источник: Reuters

По его словам, только так можно добиться скорейшего прекращения огня на Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, допустил урегулирование без перемирия.

«Если мы сможем добиться прекращения огня, это будет отлично. Если нет… Очень много вопросов на повестке», — сказал Дональд Трамп, комментируя призыв канцлера ФРГ.

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами последовала за двусторонними переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе общения с журналистами перед началом переговоров американский лидер заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
