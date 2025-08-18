Премьер Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова

Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.
Как писал сайт KP.RU, 21 июля распоряжением глава кабинета министров Михаила Мишустина освобожден от должности первого заместителя генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.
Отмечалось, что Гусман работал в структурах ТАСС около 30 лет, а на последней должности работал с 1999 года.