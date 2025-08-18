Что сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с европейскими лидерами. На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там был Владимир Зеленский.