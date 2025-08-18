Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с европейскими лидерами. На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там был Владимир Зеленский.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал основные заявления Трампа.

  • Трамп заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в возможность достижения мира на Украине.
  • Президент США считает необходимым обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной.
  • Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
  • Американский лидер не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины.
  • Трамп уверен, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения.
  • Президент США считает, что через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
  • Трамп отметил, что он давно знаком с Путиным и за это время у них сложились отличные отношения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше