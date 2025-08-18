Что сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

ТАСС собрал основные заявления Трампа.
- Трамп заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в возможность достижения мира на Украине.
- Президент США считает необходимым обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной.
- Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
- Американский лидер не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины.
- Трамп уверен, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения.
- Президент США считает, что через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
- Трамп отметил, что он давно знаком с Путиным и за это время у них сложились отличные отношения.
