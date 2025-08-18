Ричмонд
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Лидеры США и РФ завершили переговоры в закрытом формате.

Американский президент Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский завершили переговоры в закрытом формате, после чего отправились на встречу с лидерами европейских государств, сообщает Белый дом.

Перед началом переговоров политики сделали общее фото с главами стран Европы.

Отметим, общение Трампа и Зеленского тет-а-тет продлилась не более часа.

Напомним, президент США сообщил, что планирует связаться по телефону с российским президентом Владимиром Путиным после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами и поделиться информацией, полученной во время переговоров в Белом доме.

