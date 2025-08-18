Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Американский президент Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский завершили переговоры в закрытом формате, после чего отправились на встречу с лидерами европейских государств, сообщает Белый дом.
Перед началом переговоров политики сделали общее фото с главами стран Европы.
Отметим, общение Трампа и Зеленского тет-а-тет продлилась не более часа.
Напомним, президент США сообщил, что планирует связаться по телефону с российским президентом Владимиром Путиным после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами и поделиться информацией, полученной во время переговоров в Белом доме.
