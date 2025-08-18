Трамп неожиданно назвал срок окончания конфликта на Украине

Президент США Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух». Об этом он высказался на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Также глава Белого дома заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.
При этом, по словам Трампа, вероятность того, что проблему не удастся решить, а военные действия будут продолжены, тоже существует.
Американский лидер добавил, что США и Европа сделают все возможное, чтобы это закончить.
Трамп заявил, что особо сложных вопросов уже не осталось, потому что сейчас все находится в точке, где обе стороны хотят перейти к делам.
Также Трамп добавил, что президент РФ Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия «примет гарантии безопасности» для Украины.
Ранее Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если на встрече 18 августа не будет достигнуто соглашения.
