Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно назвал срок окончания конфликта на Украине

Президент США Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух».

Президент США Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух». Об этом он высказался на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Также глава Белого дома заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.

При этом, по словам Трампа, вероятность того, что проблему не удастся решить, а военные действия будут продолжены, тоже существует.

Американский лидер добавил, что США и Европа сделают все возможное, чтобы это закончить.

Трамп заявил, что особо сложных вопросов уже не осталось, потому что сейчас все находится в точке, где обе стороны хотят перейти к делам.

Также Трамп добавил, что президент РФ Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия «примет гарантии безопасности» для Украины.

Ранее Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если на встрече 18 августа не будет достигнуто соглашения.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше