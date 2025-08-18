Ричмонд
Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи России, США и Украины

Президент Соединенных Штатов уверен, что будет плодотворная, хорошая встреча.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность встречи с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме и проведение трехсторонней встречи с участием России, США и Украины.

«Мы позвоним президенту [России Владимиру] Путину сразу после этой встречи. Я уверен, что у нас будет плодотворная встреча, хорошая встреча, может быть, даже отличная, и после этого мы попробуем выработать трехстороннюю [встречу] и посмотрим, сможем ли мы покончить с этим [конфликтом]», — сказал он.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое больше число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

