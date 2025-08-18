Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи России, США и Украины

«Мы позвоним президенту [России Владимиру] Путину сразу после этой встречи. Я уверен, что у нас будет плодотворная встреча, хорошая встреча, может быть, даже отличная, и после этого мы попробуем выработать трехстороннюю [встречу] и посмотрим, сможем ли мы покончить с этим [конфликтом]», — сказал он.