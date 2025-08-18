Трамп поставил главу Еврокомиссии на место после обвинений РФ в похищении детей

Ранее, 15 августа, в Анкоридже на Аляске прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. В этот же период первая леди США Меланья Трамп направила российскому президенту письмо с призывом защитить детей, однако, по данным СМИ, в нем не упоминались случаи похищения детей, о которых ранее заявляли представители Евросоюза.