Трамп озвучил сроки возможности начала урегулирования на Украине

Кроме того, глава Белого дома отметил, что завершения вооруженного конфликта на Украине хотят как Москва и Киев, так и весь мир. По словам политика, он уверен в том, что украинский конфликт завершится. При этом Трамп подчеркнул, что в настоящее время оценить сроки урегулирования боевых действий невозможно. Также он выразил мнение, что разрешение конфликта на Украине должно быть долгосрочным.