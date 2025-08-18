Трамп озвучил сроки возможности начала урегулирования на Украине

Возможность урегулирования на Украине станет понятна через одну-две недели. Об этом заявил в ходе переговоров президент США Дональд Трамп с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Кроме того, глава Белого дома отметил, что завершения вооруженного конфликта на Украине хотят как Москва и Киев, так и весь мир. По словам политика, он уверен в том, что украинский конфликт завершится. При этом Трамп подчеркнул, что в настоящее время оценить сроки урегулирования боевых действий невозможно. Также он выразил мнение, что разрешение конфликта на Украине должно быть долгосрочным.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о существовании реальных перспектив мирного разрешения украинского конфликта, подчеркнув продуктивность дипломатического диалога.