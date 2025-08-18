Ричмонд
В Белом доме разместили фото встречи Трампа и Путина

Кроме кадров с саммита на Аляске, в коридоре рядом с залом ожидания украинской делегации также размещены фотографии со скандальной встречи президента США и Владимира Зеленского в феврале.

Источник: Аргументы и факты

Два фото со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске разместили в Белом доме возле зала ожидания украинской делегации. Об этом сообщает украинское издание «Новости Live».

По его данным, кроме кадров с саммита на Аляске, состоявшегося 15 августа, в коридоре возле зала также размещены два снимка со скандальной встречи Трампа и Зеленского в феврале, которая завершилась перепалкой.

В Белом доме сегодня, 18 августа, Трамп проводит встречу с Зеленским, а также принимает лидеров ЕС.

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что считает чудесным прошедший 15 августа визит президента России Владимира Путина на Аляску. Он указал, что медиа СМИ негативно оценивают прошедший в Анкоридже саммит между США и Россией.

