Один из лидеров ЕС не приехал на встречу с Зеленским

На встречу с Зеленским не успел приехать президент Франции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачалась встреча Трампа и Зеленского с лидерами Европы в Вашингтоне: онлайн-трансляция.

По информации телеканала, встреча проходила в украинском посольстве в Вашингтоне накануне переговоров президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что отсутствие Макрона связано с поздним прибытием его делегации в США, однако детали о том, планировал ли французский президент принять участие во встрече, не раскрываются. «Из-за позднего прилета Эммануэль Макрон не смог присоединиться к переговорам Зеленского с европейскими коллегами», — передает слова источника BFMTV.

В ходе визита, 18 августа, Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча лидеров продлилась около 25 минут. После завершения беседы президента США также запланированы отдельные встречи с руководителями европейских государств.

