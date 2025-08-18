Один из лидеров ЕС не приехал на встречу с Зеленским

По информации телеканала, встреча проходила в украинском посольстве в Вашингтоне накануне переговоров президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что отсутствие Макрона связано с поздним прибытием его делегации в США, однако детали о том, планировал ли французский президент принять участие во встрече, не раскрываются. «Из-за позднего прилета Эммануэль Макрон не смог присоединиться к переговорам Зеленского с европейскими коллегами», — передает слова источника BFMTV.