Отвечая на вопросы журналистов о гипотетических территориальных уступках России в обмен на мирное соглашение, Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа.
«Нам нужна поддержка от американских и европейских партнеров, и мы сделаем все, что сможем. Мы поддерживаем идеи США и персонально президента Трампа, чтобы остановить этот конфликт дипломатическим путем, и мы готовы к трехсторонним переговорам», — заявил он на встрече с президентом США Дональдом Трампом, комментируя вопрос о его готовности либо и дальше отправлять украинских солдат на смерть, либо пойти на пересмотр границ.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Трамп представил европейским лидерам план мирного урегулирования, предусматривающий передачу под контроль России всей территории Донбасса, включая районы, еще не контролируемые российскими войсками. В качестве компенсации, как утверждается, должно было наступить прекращение огня вдоль существующей линии боевого соприкосновения и предоставление гарантий безопасности как Украине, так и Европе.