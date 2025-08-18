Макрон призвал обсудить завершение конфликта на четырехсторонней встрече с ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Белом доме предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием Европы.
В ходе общения он отметил, что идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему.
«И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — сказал Макрон.
Кроме того, он поддержал идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что необходимо сначала добиться прекращения огня на Украине. Также, Макрон считает, что Украине необходима мощная армия.
Как писал сайт KP.RU, ранее американский лидер Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам этой встречи, которые приведут к трехстороннему саммиту с Россией.