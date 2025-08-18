Трамп заявил, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что опасения относительно «дальнейшей агрессии» против Украины со стороны России ничем не обоснованы.
«Совместно мы сможем достичь договоренностей, которые позволят сдержать любую дальнейшую агрессию против Украины, и на самом деле я думаю, что такого не будет», — сказал он, общаясь в Белом доме с главами европейских государств и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Трамп добавил, что вероятность возобновления военных действий в будущем «сильно преувеличена».
Ранее президент Соединенных Штатов сказал, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским, результатом которых станет трёхсторонняя встреча с российской стороной.
Отметим, Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что считает чудесным прошедший 15 августа визит президента России Владимира Путина на Аляску.