Задавший курьезный вопрос Зеленскому накануне получил русскую водку

«Американский журналист Брайан Гленн, который на саммите на Аляске помог оператору программы “Москва. Кремль. Путин” и с радостью принял в дар бутылку русской водки, прямо сейчас задает важные и острые вопросы Зеленскому: так будут ли на Украине когда-либо выборы? А заодно снова высказался про костюм Зеленского», — написал Зарубин в своем telegram-канале.