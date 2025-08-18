Ричмонд
Задавший курьезный вопрос Зеленскому накануне получил русскую водку

Американский журналист Брайан Гленн, накануне задавший курьезный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, получил в подарок бутылку русской водки. Инцидент произошел во время саммита на Аляске. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Американский журналист Брайан Гленн, который на саммите на Аляске помог оператору программы “Москва. Кремль. Путин” и с радостью принял в дар бутылку русской водки, прямо сейчас задает важные и острые вопросы Зеленскому: так будут ли на Украине когда-либо выборы? А заодно снова высказался про костюм Зеленского», — написал Зарубин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что американский журналист Брайан Гленн, ранее спрашивавший Владимира Зеленского о его костюме, извинился перед украинским лидером. Это произошло на саммите в Белом доме с участием Дональда Трампа, представителей НАТО и ЕС. Во время встречи Трамп напомнил об эпизоде, Зеленский с улыбкой признал, что помнит журналиста, после чего Гленн принес извинения.

