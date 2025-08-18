Трамп заявил, что вероятность агрессии против Украины преувеличена

«Я оптимистично настроен относительно того, что совместно мы сможем достичь договоренностей, которые позволят сдержать любую дальнейшую агрессию против Украины, и на самом деле я думаю, что такого не будет. Я даже думаю, что это преувеличено, сильно преувеличено», — сказал Трамп.
После саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп заявил европейским лидерам, что США более, чем когда-либо, готовы предоставить Украине гарантии безопасности, писала The Wall Street Journal.
Как сообщала The Independent со ссылкой на два источника, предложение предусматривает гарантии безопасности для Украины вне НАТО, но аналогичные статье 5 в случае заключения мирного соглашения. В этой статье закреплен принцип коллективной обороны НАТО, который гласит: нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер ранее заявил, что новые меры по обеспечению безопасности Украины должны реализовать и оплатить европейские страны. Он также отметил, что меры не означают размещение на территории Украины американских войск.
На пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Путин сказал, что согласен с Трампом в том, что должна быть обеспечена безопасность Украины. В МИД России заявляли, что Москва не приемлет любой сценарий, который предусматривает размещение на Украине войск с участием стран НАТО.