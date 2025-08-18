Трамп заявил, что вероятность агрессии против Украины преувеличена

«Я оптимистично настроен относительно того, что совместно мы сможем достичь договоренностей, которые позволят сдержать любую дальнейшую агрессию против Украины, и на самом деле я думаю, что такого не будет. Я даже думаю, что это преувеличено, сильно преувеличено», — сказал Трамп.