Трамп: Путин на Аляске согласился с необходимостью гарантий для Украины

Гарантии безопасности являются одним из ключевых пунктов, отметил лидер США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал, что в ходе саммита на Аляске российский лидер Владимир Путин выразил согласие с тем, что Москва должна принять гарантии безопасности для Киева.

«Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины — это один из основных моментов, которые нам надо учесть», — заявил глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС в Вашингтоне.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом готов принимать участие в гарантиях безопасности для Киева.

Накануне издание The New York Times писало, что Путин в ходе саммита на Аляске поднимал вопрос о русском языке на Украине, который должен стать официальным, а также вопрос безопасности русских православных церквей.

