На встрече Зеленского и Трампа заметили одну интересную деталь

Агентство Bloomberg обратило внимание на одну деталь на переговорах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Издание пишет, что Зеленский явно пытался выстроить встречу в более мягком тоне, чтобы избежать повторения февральской перепалки с главой Белого дома, которая произошла в феврале.
Украинский лидер старался произвести хорошее впечатление, начав свою речь с благодарностей главе Трампу и его супруге Мелании, отмечает агентство.
Ранее Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если не будет достигнуто соглашения. Также он заявил, что следующий шаг — трехсторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским.
