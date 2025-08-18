Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На встрече Зеленского и Трампа заметили одну интересную деталь

Агентство Bloomberg обратило внимание на одну деталь на переговорах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Агентство Bloomberg обратило внимание на одну деталь на переговорах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Издание пишет, что Зеленский явно пытался выстроить встречу в более мягком тоне, чтобы избежать повторения февральской перепалки с главой Белого дома, которая произошла в феврале.

Украинский лидер старался произвести хорошее впечатление, начав свою речь с благодарностей главе Трампу и его супруге Мелании, отмечает агентство.

Ранее Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если не будет достигнуто соглашения. Также он заявил, что следующий шаг — трехсторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше