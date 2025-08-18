Индекс Мобиржи взлетел во время встречи Трампа, Зеленского и стран ЕС

В конце июля 2025 года индекс Мосбиржи снижался на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном ужесточении условий для России по мирному соглашению с Украиной, опускаясь ниже 2750 пунктов. Уже 6 августа на позитивных новостях о переговорах между Россией и США индекс вновь превысил отметку 2800 пунктов. Инвесторы продолжают внимательно реагировать на развитие международного диалога, что влияет на динамику российских фондовых активов.