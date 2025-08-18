Индекс Мобиржи взлетел во время встречи Трампа, Зеленского и стран ЕС

Индекс Мосбиржи поднялся на уровень выше 3000 пунктов.
Индекс Московской биржи впервые с начала года превысил отметку в 3000 пунктов на фоне расширенных переговоров между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Данные приводятся согласно данным площадки на 22:04 мск 18 августа.
Индекс IMOEX2, который учитывает как основную, так и дополнительную торговые сессии, вырос на 1,89% и составил 3000,77 пункта. Эти сведения приводит официальный сайт Московской биржи.
В конце июля 2025 года индекс Мосбиржи снижался на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном ужесточении условий для России по мирному соглашению с Украиной, опускаясь ниже 2750 пунктов. Уже 6 августа на позитивных новостях о переговорах между Россией и США индекс вновь превысил отметку 2800 пунктов. Инвесторы продолжают внимательно реагировать на развитие международного диалога, что влияет на динамику российских фондовых активов.