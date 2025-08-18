Власти США недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источник.
«Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает… (признать за Россией контроль над всем Донабассом — прим. ред.)…», — говорится в публикации.
По данным издания, правительство США видит в «уступке Донбасса» «сильную карту», которое оно смогло выиграть для Украины, и полагает, что Киев должен согласиться на территориальные уступки, «поскольку он все равно эти территории потеряет».
Как писал сайт KP.RU, 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским обсудят возможный обмен территориями между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса будет учитываться текущая линия боевых действий. Кроме того, республиканец указал, что не видит предпосылок для дальнейшей «угрозы» для Украины со стороны России.