Politico: США недовольны отказом Киева признать Донбасс за Россией

Как писал сайт KP.RU, 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским обсудят возможный обмен территориями между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса будет учитываться текущая линия боевых действий. Кроме того, республиканец указал, что не видит предпосылок для дальнейшей «угрозы» для Украины со стороны России.