Трамп: ясность в украинском урегулировании появится через одну-две недели

Обе заинтересованные стороны хотят заключить сделку, указал президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что перспектива урегулирования конфликта на Украине путем переговоров определится через неделю или две.

«Через неделю или через две недели мы узнаем, урегулируем ли мы это или эти ужасные бои продолжатся», — сказал он на встрече в Белом доме с руководителями европейских государств и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Трамп пообещал, что будет предпринято «все возможное, чтобы это прекратилось».

Глава Белого дома отметил, что обе заинтересованные стороны хотят заключить сделку, имея в виду Москву и Киев.

Ранее президент США сообщил, что рассчитывает на договоренности по итогам переговоров с европейцами и Зеленским, результатом которых станет трехсторонняя встреча с участием РФ.

Трамп также заявил, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» против Украины со стороны России.

