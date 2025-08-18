Эксперт Торопов: встреча Трампа с Зеленским показала неизменность тактики США

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник продемонстрировала принципиальную неизменность дипломатической тактики американского лидера как с содержательной, так и с эстетической точки зрения. Об этом ТАСС заявил американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.
Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне. Теперь они встречаются с европейскими лидерами, которые также прибыли в Белый дом.
«Вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского с первых же минут продемонстрировала принципиальную неизменность от первой, февральской встречи — как в содержательном, так и в эстетическом аспектах. Неизменной осталась и переговорная тактика и одновременно стратегия американского лидера: попеременное обострение и потепление риторической дипломатии к противоборствующим сторонам в шахматном порядке — без последующих практических имплементаций (фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. ТАСС)», — сказал он.
По его словам, Россия и Украина в контексте политического давления США с целью интенсификации диалоговых процессов находятся в «прецизионном (обладающем высокой точностью — прим. ТАСС) ежемесячном маятнике обострения и потепления риторических усилий США». «От июньского потепления к России к июльскому обострению, и обратно — в августе: прохладное начало переговоров с Владимиром Зеленским явилось закономерным продолжением теплой встречи с президентом России Владимиром Путиным», — считает Торопов.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы с американским президентом в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.