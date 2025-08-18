Эксперт Торопов: встреча Трампа с Зеленским показала неизменность тактики США

«Вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского с первых же минут продемонстрировала принципиальную неизменность от первой, февральской встречи — как в содержательном, так и в эстетическом аспектах. Неизменной осталась и переговорная тактика и одновременно стратегия американского лидера: попеременное обострение и потепление риторической дипломатии к противоборствующим сторонам в шахматном порядке — без последующих практических имплементаций (фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. ТАСС)», — сказал он.