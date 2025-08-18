Президент Финляндии заявил о прогрессе в украинском урегулировании

«Думаю, за последние две недели мы, вероятно, добились большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года», — сказал Стубб на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.