Смех в Белом доме, паника в Киеве

Но, несмотря на эту беззаботность, для Киева произошли некоторые тревожные события. Возможно, самым важным было утверждение Трампа о том, что он решил, что ему вовсе не нужно прекращение огня для переговоров о мирном соглашении, после того как он потратил месяцы, требуя его от России и угрожая санкциями и «серьезными последствиями» в случае его невыполнения, комментирует The Guardian. Ситуация явно изменилась после его встречи на высшем уровне на Аляске с Путиным, который знает, что президент США больше всего на свете хочет скорейшего окончания военного конфликта, и использует это в своих интересах, отмечает британское издание.