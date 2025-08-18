Смех в Белом доме, паника в Киеве

После двусторонней встречи с киевским гостем Владимиром Зеленским президент США повел украинского гастролера на встречу с понаехавшими в Вашингтон европейскими лидерами. В Белом доме собралось более полудюжины европолитиков, в том числе главы Великобритании, Франции, Италии, Германии, а также руководители Европейской комиссии и НАТО.
Пока Зеленский и его европейская группа поддержки начали окучивать американского хозяина, пытаясь переманить его симпатии на свою сторону, масс-медиа на Западе начали экстренно анализировать последние новости.
Атмосфера американско-украинской встречи в понедельник была гораздо более дружелюбной, чем в прошлый раз, когда все эти деятели были вместе в Овальном кабинете, и Зеленский и другие европейские лидеры, без сомнения, будут очень довольны тем, как, например, был преодолен скандал с костюмами, констатируют западные СМИ. «Черт возьми, временами даже раздавался смех», — отмечает The Guardian.
Но, несмотря на эту беззаботность, для Киева произошли некоторые тревожные события. Возможно, самым важным было утверждение Трампа о том, что он решил, что ему вовсе не нужно прекращение огня для переговоров о мирном соглашении, после того как он потратил месяцы, требуя его от России и угрожая санкциями и «серьезными последствиями» в случае его невыполнения, комментирует The Guardian. Ситуация явно изменилась после его встречи на высшем уровне на Аляске с Путиным, который знает, что президент США больше всего на свете хочет скорейшего окончания военного конфликта, и использует это в своих интересах, отмечает британское издание.
Но у Киева возникли проблески надежды, в частности, Трамп заявил, что США предоставят Украине «очень хорошую защиту», хотя он остался при своем мнении относительно того, будет ли это участие включать гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора.
Гарантии безопасности станут важнейшим компонентом любого долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, сказал один бывший посол США в НАТО.
Как передает CNN, экс-посол Николас Бернс предупредил, что Россия якобы «никогда не выполняет своих обещаний», и Соединенные Штаты и европейские страны должны будут продолжать оказывать давление на Москву, чтобы она выполнила свою часть сделки.
«Вот почему эти силы безопасности стран, возглавляемых Великобританией и Францией, так важны для будущего, и я думаю, это обнадеживает, что европейские лидеры присутствуют там сегодня», — добавил бывший американский посол.
Николас Бернс заявил, что «президент Трамп и европейцы должны оказать давление на Путина вместе». Он сказал, что, встретившись с президентом России на Аляске в пятницу, Трамп «пока что отказался от европейской позиции», но это может быть пересмотрено в ходе встреч в понедельник.
Президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский нуждаются друг в друге в этот момент, анализирует по горячим следам CNN. Трамп отчаянно хочет провести трехстороннюю встречу с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, полагая, что это может положить конец военному противостоянию на Украине. Трамп пообещал, что сможет положить конец конфликту, как только вступит в президентскую должность, но, по его собственному признанию, это оказалось сложнее, чем он думал. Он не сможет добиться этого без согласия Зеленского на любые потенциальные уступки России.
Зеленскому, тем временем, нужны ключевые гарантии безопасности и защиты Украины со стороны США, если он собирается пойти на уступки, чтобы положить конец вооруженному конфликту. «Нынешняя динамика может и не привести к долгосрочному миру. Но это, безусловно, привело к гораздо более сердечным отношениям между двумя лидерами по мере продвижения переговоров», — комментирует CNN.