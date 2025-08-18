Ричмонд
Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу по украинскому конфликту

Французский лидер связал это с «безопасностью всего европейского континента».

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы. Об этом он заявил в ходе встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Идея трехсторонней встречи крайне важна, потому что это единственный способ решения проблемы. И, я думаю, вероятно, потребуется проведение четырехсторонней встречи, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — подчеркнул он.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что условие со стороны США украинскому политику Владимиру Зеленскому — воздержаться от любой клоунады во время визита в Белый дом — относится и к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Также сообщалось, что Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский завершили переговоры в закрытом формате, после чего отправились на встречу с лидерами европейских государств, сообщает Белый дом. Перед началом переговоров политики сделали общее фото с главами стран Европы. Общение Трампа и Зеленского тет-а-тет продлилась не более часа.

