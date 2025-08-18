Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу по украинскому конфликту

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы. Об этом он заявил в ходе встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.