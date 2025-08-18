Sky News: Трамп хочет прямо сейчас позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп прямо сейчас хочет позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете. Об этом, в понедельник, 18 августа, сообщил телеканал Sky News.
По информации канала, переговоры могут состояться непосредственно во время текущей встречи Трампа с европейскими лидерами в Овальном кабинете Белого дома. Ожидается, что Путин и Трамп обсудят вопросы урегулирования украинского кризиса, в том числе возможные гарантии безопасности для Киева.
Присутствующие в Белом доме европейские лидеры пробудут там еще около двух часов.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.
Помимо этого, Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.