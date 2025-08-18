Так, в 2024 году экспорт оружия Словакии вырос до €1,15 млрд, что составляет около 1% экономики страны. С 2022 года этот показатель вырос в 10 раз.
После парламентских выборов в сентябре 2023 года, победу на которых одержала партия «Направление — социальная демократия» во главе с Робертом Фицо, новое правительство объявило о прекращении поставок оружия и боеприпасов Киеву.
Развивающийся оружейный бизнес не подрывает это обещание, заявил заместитель министра обороны Игорь Меличер.
«Правительство Словакии в своем манифесте пообещало своим гражданам, что не отправит ни одного патрона с наших государственных складов на Украину, и мы выполняем это обещание», — сказал он.
По словам Меличера, Братислава «уважает свободный рынок» и не может ограничивать деятельность предприятий оборонной промышленности.
По этому вопросу ранее высказывался глава словацкого МИДа Юрай Бланар. Он заявил в 2023 году, что Словакия не будет мешать оказывать помощь Украине компаниям, которые ведут бизнес в стране.
«Все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на вооружение, являются делом отдельных компаний, которые ведут бизнес или работают в Словакии, и правительство не будет создавать любые препятствия», — сказал тогда он.
Ранее в июне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что другая дружественная России страна — Сербия — прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для украинской армии. Представитель МИД России Мария Захарова попросила Белград разъяснить ситуацию.
После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны в связи с введением новых мер контроля и планами по вооружению собственной армии.
Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.