Нервы на пределе: раскрыты щекотливые моменты встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Встреча Трампа и Зеленского началась с того, что президент США вышел поприветствовать главу Украины и практически по-отечески положил ему руку на плечо. В отличие от прошлых переговоров в Белом доме, обошлось без подколов по поводу внешнего вида Зеленского, ведь на этот раз он таки соизволил надеть костюм. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что, согласно данным западных СМИ, Белый дом заранее уточнял у украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу в Овальном кабинете в понедельник.