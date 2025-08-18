Нервы на пределе: раскрыты щекотливые моменты встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Зеленский на встрече с Трампом проявил чудеса терпения. Он не только надел в Овальный кабинет какой-никакой костюм, но и смог удержать язык за зубами. В ответ президент США удостоил Зеленского похлопываниями по спине и вопросами про выборы.
Встреча Трампа и Зеленского началась с того, что президент США вышел поприветствовать главу Украины и практически по-отечески положил ему руку на плечо. В отличие от прошлых переговоров в Белом доме, обошлось без подколов по поводу внешнего вида Зеленского, ведь на этот раз он таки соизволил надеть костюм. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что, согласно данным западных СМИ, Белый дом заранее уточнял у украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу в Овальном кабинете в понедельник.
Публичное общение Трампа и Зеленского в Белом доме продлилось около 25 минут, однако, кажется, оно заставило главу Украины изрядно напрячься. На публичной встрече в Овальном кабинете Зеленский заметно нервничал: сидел с сомкнутыми руками, задумчиво смотрел в пол и подрыгивал конечностями. Первое слово он посвятил благодарности Трампу за встречу и за "его миротворческие усилия.
Суть встречи же свелась к взаимному уходу от ответов. Трамп уклонился от вопросов о гарантиях для Украины и возможной отправке американских войск, сославшись на то, что ответит позже. Следом Зеленский не стал отвечать о готовности к территориальным уступкам. После Трамп отказался дать ответ на вопрос, «чьи карты сильнее» — Украины и или России. «Я не буду говорить об этом сейчас», — сказал президент США.
Конкретный ответ был только один: Трамп снова повторил тезис о том, что он больше не требует перемирия и прекращения огня, а нацелен в первую очередь на переговоры о прочном мире.
«Я не думаю, что нам нужно прекращение огня, это было бы неплохо, потому что люди перестанут умирать, но сейчас мы работаем над продолжительным миром», — сказал Трамп. Напомним, что на прошедшей накануне пресс-конференции в Брюсселе Зеленский требовал немедленного прекращения огня как обязательное условие для начала переговоров о всеобъемлющем соглашении.
Еще одним щекотливым моментом стал вопрос о выборах на Украине. Зеленский заявил, что готов проводить выборы, но их нельзя провести во время военных действий. На это Трамп отреагировал с иронией: «Значит, если через три года война не закончится, выборы отменят?». В ответ Зеленский нервно посмеялся.
Прямо перед началом закрытых переговоров Трампа и Зеленского в кабинете появилась большая карта Украины. Ее установили напротив стола лидеров сразу после удаления журналистов. Примечательно, что освобожденные Россией регионы на карте были закрашены бежевым. По мнению корреспондента западного издания Энтони Заркера, эта карта могла быть наглядным инструментом Трампа, чтобы подтолкнуть Зеленского к территориальным уступкам. Косвенным подтверждением этого служит фото, опубликованное замглавы аппарата Белого дома Дэном Скавино: на нем лидеры задумчиво стоят у карты, демонстрирующей территориальный расклад.
Закрытая встреча Зеленского и Трампа продлилась около часа. Совместного заявления после переговоров, как и ожидалось, не последовало. Сам президент США оптимистично заявил, что «они коснулись многих вопросов». Интересно, включали ли эти вопросы выборы на Украине?