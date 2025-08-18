Мерц хочет прекращения огня на Украине ещё до следующей встречи

«Честно говоря, мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи», — заявил Мерц.
Кроме того, канцлер ФРГ призвал усилить давление на Россию. Он отметил, что встреча Трампа и президента России Владимира Путина прошла продуктивно, однако дальнейшие шаги будут более сложными. По его словам, предстоят сложные переговоры.
Ранее Трамп назвал временные рамки возможного соглашения по Украине. Президент Соединённых Штатов заявил, что ясность по ситуации появится примерно через семь-четырнадцать дней. Республиканец отметил, что обе стороны заинтересованы в заключении соглашения.