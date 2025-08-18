Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Камчатки

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмическое событие с магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
По информации ведомства, очаг землетрясения располагался на расстоянии 229 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине почти 71 км.
За ним последовали еще два афтершока с магнитудой 4 и 4,3.
Ранее в МЧС по региону сообщили, что количество афтершоков за неделю снизилось на 40%.
Как пояснили в Камчатском филиале ЕГС РАН, афтершоковый процесс в регионе развивается по типичному сценарию. -0-
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше