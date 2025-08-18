Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал BBC сообщил, что в Овальном кабина ней была обозначена территория, которая теперь контролируется российской армией, а это примерно 20% территории страны. Украинский журналиста Анатолий Шарий уверен, что размещение подобной карты стало холодным напоминанием для украинцев в Овальном кабинете о текущем положении дел в почти четырехлетнем конфликте. А также могло послужить наглядным средством для Трампа, чтобы усилить давление на Зеленского с целью обмена территории Украины на мир, после того, как собравшиеся СМИ уже ушли.