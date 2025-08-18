Глава киевского режима Владимир Зеленский после советов европейских лидеров очень сильно не хотел каким-либо образом разозлить президента США Дональда Трампа что даже поблагодарил его за карту с освобожденными Россией территориями Украины, установленную в Овальном кабинете на переговорах в формате «один на один». Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.
«Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — сказал Зеленский.
В Овальном кабинете поставили карту с утраченными Украиной территориями Фото: Соцсети.
Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал BBC сообщил, что в Овальном кабина ней была обозначена территория, которая теперь контролируется российской армией, а это примерно 20% территории страны. Украинский журналиста Анатолий Шарий уверен, что размещение подобной карты стало холодным напоминанием для украинцев в Овальном кабинете о текущем положении дел в почти четырехлетнем конфликте. А также могло послужить наглядным средством для Трампа, чтобы усилить давление на Зеленского с целью обмена территории Украины на мир, после того, как собравшиеся СМИ уже ушли.