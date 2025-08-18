Ричмонд
Трамп назвал вероятность агрессии против Украины преувеличенной

Президент США Дональд Трамп назвал угрозу «будущей агрессии» против Украины после урегулирования конфликта преувеличенной. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с лидерами ЕС и главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

«В целом я оптимистично настроен и считаю, что совместными усилиями мы сможем достичь соглашения, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины. И на самом деле я думаю, что её не будет. Думаю, это даже переоценено, сильно преувеличено», — отметил хозяин Белого дома.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что европейские страны возьмут на себя значительную часть ответственности за безопасность Украины, а США продолжат оказывать поддержку.

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов сообщил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь-четырнадцать дней. По его словам, обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. Трамп также намерен обсудить возможный обмен территориями между Россией и Украиной.

