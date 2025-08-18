Американская пресса забавно смакует новый образ Зеленского на встрече с Трампом

Американская пресса очень внимательно следит за встречей Трампа и Зеленского, но самая главная бомба дня — смена имиджа украинского гастролёра. Никто не мог пройти мимо того, что киевский гость сменил явно уже плохо пахнущий военный наряд на более-менее строгий костюм. И все остались в восторге!
Газета New York Times посвятила новому образу Зеленского отдельный материал. Забавный, ничего не скажешь. Как пишет фэшн-обозреватель издания Ванесса Фридман, новые переговоры, новый образ.
Когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в понедельник на встречу с президентом Трампом, он сменил военную форму на более строгий государственный наряд: чёрную полевую куртку, чёрную рубашку и чёрные брюки.
«Было ли это ранним признаком того, что он готов пойти на некоторые уступки?», задалась вопросом газета. Вопрос был дан сразу. Подчёркивается, что Дональд Трамп глубоко печётся о церемониях и атрибутах власти — регалиях, позолоте и даже сувенирных значках.
Действительно, во время его первой, известной своей резкостью, встречи с Трампом в марте выбранный Зеленским наряд — чёрная рубашка-поло с длинными рукавами и украинским трезубцем и соответствующие брюки в повседневном стиле — стал не только темой для разговоров, но и, по мнению некоторых чиновников Трампа, кажущимся символом его нежелания пресмыкаться перед Белым домом.
Трамп саркастически прокомментировал внешний вид Зеленского, как только тот прибыл в Белый дом, а позже один из репортёров в своём вопросе намекнул, что главарь киевского режима демонстрировал неуважение посредством одежды.
Как справедливо подмечает Ванесса Фридман, он три года подряд носил практически одно и то же, где бы ни находился: оливково-зелёную или чёрную рубашку или свитер, брюки и армейские ботинки.
Например, он появлялся в оливково-зелёном образе, отправляясь в Овальный кабинет на встречу с президентом Джо Байденом и выступая в Конгрессе в 2022 году.
Он сделал то же самое для выступления в Европейском парламенте в 2023 году и для встречи с королём Великобритании Карлом III в 2024 году.
Таким образом, несмотря на то что Белый дом, как сообщается, обратился к нему перед первой встречей, чтобы узнать, собирается ли Зеленский надеть костюм (что явно отражало тот факт, что это было важно для Трампа), не было никаких сомнений в том, что Зеленский будет придерживаться своей собственной программы.
Новая чёрная куртка, заметила New York Times, впервые появилась в апреле, когда Зеленский и его жена присутствовали на похоронах Папы Римского Франциска.
Для этого случая украинский президент был одет в образ, сшитый на заказ киевским дизайнером Виктором Анисимовым. Это было частью более обширной капсульной коллекции, созданной по заказу команды Зеленского и призванной сочетать в себе элементы военной символики — накладные карманы и более высокий вырез — с костюмной символикой.
Пиджак (или очень похожий на него фасон), а также соответствующие ему чёрные брюки и чёрная рубашка на пуговицах вновь появились во время встречи Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в июне, а также вскоре после этого во время саммита НАТО в Гааге, когда Зеленский также встречался с Трампом, который, как сообщается, с одобрением отметил эволюцию моды попрошайки с Банковой.
И Трамп был не единственным! Модные газеты и журналы также по достоинству оценили смену замызганного имиджа, назвав обновлённый образ «модной демилитаризованной зоной».
В любом случае, новый образ, похоже, снова понравился Трампу — об этом особо упомянул и репортёр, ранее раскритиковавший наряд Зеленского, — который, вероятно, сочтёт это «победой».
Так же, как первые нападки Трампа на Зеленского (и его одежду) казались отрепетированными для телевидения, готовность Зеленского сменить костюм Трамп мог воспринять как знак того, что он всем заправляет. Так считает New York Times.
Другой вопрос, является ли это на самом деле сигналом изменения сюжетной линии, задаёт в конце материала вопрос Ванесса Фридман.