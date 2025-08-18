Стубб намекнул на капитуляцию Киева по примеру Финляндии: «Мы нашли решение в 1944-м»

Президент Финляндии Александр Стубб на встрече европейских лидеров и Зеленского с Дональдом Трампом решил углубиться в историю и напомнил опыт «исторического взаимодействия в Россией» в годы Второй мировой войны. Сам господин Стубб решил не конкретизировать, в чем этот опыт выражался, но фактически это было завуалированным предложением выбрать нейтралитет и заключить с Москвой мирное соглашение.
«У нас протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Россией. Мы нашли решение в 1944 году и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — заявил Стубб на открытой части переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне, куда европейская группа поддержки прибыла вместе с Владимиром Зеленским.
Что это за «опыт взаимодействия», президент Финляндии не уточнил. Возможно, понадеялся на интеллектуальный багаж своих европейских коллег. Впрочем, никто из них, включая Мерца, который несколькими минутами ранее призывал продолжать давление на Москву, даже бровью не повёл. С легкой усмешкой воспринял высказывание Стубба только хозяин Белого дома. С учетом того, что до этого Трамп уже проделал пару кратких экскурсов в мировую историю для присутствующих за столом переговоров, наверняка и упомянутые финским лидером события ему тоже хорошо известны.
Собственно, вот о каком «опыте взаимодействия» говорил Стубб.
Финляндия вступила в войну против Советского Союза в 1941 году на стороне гитлеровской Германии, поддержала план «Барбаросса» и предоставила свою территорию для размещения войск вермахта.
На стороне нацистов финны участвовали в блокаде Ленинграда, они заняли Карельский перешеек и Карелию, оккупированные финскими войсками земли использовались для создания концлагерей. Финляндия участвовала в поставках оружия для рейха. После Выборгско-Петрозаводской операции советских войск, которая сопровождалась прорывом знаменитой «линии Маннергейма» и угрозой захвата Хельсинки, в сентябре 1944 году Финляндия заключила мирное соглашение с СССР.
Американист Алексей Наумов в своем тг-канале напомнил, что Украине сценарий «финляндизации» тоже предлагался:
— Напомню, что «финляндизация» Украины (нейтралитет + признание стратегических интересов крупного соседа) предлагалась Киеву ещё и в 2022 году, и задолго до, но кому-то захотелось повоевать и показать России её место, — подчеркнул аналитик.