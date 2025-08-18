Стубб намекнул на капитуляцию Киева по примеру Финляндии: «Мы нашли решение в 1944-м»

Что это за «опыт взаимодействия», президент Финляндии не уточнил. Возможно, понадеялся на интеллектуальный багаж своих европейских коллег. Впрочем, никто из них, включая Мерца, который несколькими минутами ранее призывал продолжать давление на Москву, даже бровью не повёл. С легкой усмешкой воспринял высказывание Стубба только хозяин Белого дома. С учетом того, что до этого Трамп уже проделал пару кратких экскурсов в мировую историю для присутствующих за столом переговоров, наверняка и упомянутые финским лидером события ему тоже хорошо известны.