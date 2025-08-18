Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет сложных вопросов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс урегулирования конфликта в Украине не содержит каких-либо сложных вопросов. Об этом хозяин Белого дома заявил во время переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Источник: Life.ru

Республиканец подчеркнул, что не видит вопросов, которые было бы сложно решить. Он также добавил, что российские власти заинтересованы в поиске «ответов» по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин смогут договориться в вопросе урегулирования конфликта. Республиканец также сделал предположение, что через неделю-две станет ясно, будет ли достигнуто соглашение по Украине или нет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше