Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет сложных вопросов

Республиканец подчеркнул, что не видит вопросов, которые было бы сложно решить. Он также добавил, что российские власти заинтересованы в поиске «ответов» по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин смогут договориться в вопросе урегулирования конфликта. Республиканец также сделал предположение, что через неделю-две станет ясно, будет ли достигнуто соглашение по Украине или нет.
