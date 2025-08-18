Трамп раскрыл реальные шансы на мир на Украине без прекращения огня

Трамп выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий, но признал, что в данный момент этого не происходит. Он подчеркнул, что дальнейшие переговоры между Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным могли бы продвинуть процесс урегулирования. Американский президент напомнил, что в нескольких конфликтах, которые удалось остановить, предварительного перемирия не требовалось. По его словам, достижение мира возможно даже в условиях продолжающихся военных действий.