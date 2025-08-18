Трамп раскрыл реальные шансы на мир на Украине без прекращения огня

Исторический опыт свидетельствует, что для разрешения вооруженных конфликтов не всегда требуется предварительное прекращение огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, посвященной украинскому вопросу. В мероприятии приняли участие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский.
Трамп выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий, но признал, что в данный момент этого не происходит. Он подчеркнул, что дальнейшие переговоры между Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным могли бы продвинуть процесс урегулирования. Американский президент напомнил, что в нескольких конфликтах, которые удалось остановить, предварительного перемирия не требовалось. По его словам, достижение мира возможно даже в условиях продолжающихся военных действий.
При этом Трамп отметил, что прекращение огня имеет важное гуманитарное значение, так как позволяет немедленно спасти жизни. Однако он выразил уверенность в том, что мирное соглашение по Украине вполне достижимо в обозримом будущем.
Ранее Трамп заявил о возможности «мгновенного» освобождения РФ тысячи украинских военнопленных.
