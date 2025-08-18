Ричмонд
Трамп анонсировал маленькое обсуждение после встречи с лидерами Европы

После этого участники сегодняшних обсуждений «разъедутся по домам».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома сообщил о планах продолжить дискуссию в Овальном кабинете.

Эта встреча ранее не была указана в его графике. По завершении обсуждений американский лидер отметил, что участники мероприятия разъедутся по домам.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал, что в ходе саммита на Аляске российский лидер Владимир Путин выразил согласие с тем, что Москва должна принять гарантии безопасности для Киева.

