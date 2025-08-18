Трамп анонсировал маленькое обсуждение после встречи с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома сообщил о планах продолжить дискуссию в Овальном кабинете.
Эта встреча ранее не была указана в его графике. По завершении обсуждений американский лидер отметил, что участники мероприятия разъедутся по домам.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал, что в ходе саммита на Аляске российский лидер Владимир Путин выразил согласие с тем, что Москва должна принять гарантии безопасности для Киева.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше