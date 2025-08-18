Ричмонд
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и Зеленского у карты Украины

Карту развернули в Овальном кабинете перед беседой политиков тет-а-тет.

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фотографию, запечатлевшую президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в момент их общения на фоне карты Украины.

На черно-белом изображении Трамп и Зеленский запечатлены стоящими рядом с картой Украины, которая была развернута в Овальном кабинете перед их личной встречей. На фото видно, как Трамп, активно жестикулируя, что-то объясняет Зеленскому, который, в свою очередь, слушает его с серьезным выражением лица, глядя на собеседника сверху вниз.

Интересно отметить, что на снимке Трамп располагается у карты со стороны России, в то время как Зеленский находится со стороны Украины.

«Перед тем, как отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами», — подписал снимок сам Скавино.

Ранее сообщалось, что Зеленский ушел от ответа о возможном обмене территориями с РФ.

