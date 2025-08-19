Ричмонд
Губернатор Петербурга рассказал о новом финалисте программы «Время героев»

Беглов рассказал о Никите Лобозове.

Источник: t.me/a_beglov

В Северной столице продолжается программа «Время героев», направленная на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. Одним из таких участников, стал выпускник Михайловской военной артиллерийской академии, лейтенант, участник специальной военной операции, Никита Лобозов. Об этом рассказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

— В настоящее время Лобозов работает педагогом-организатором в кадетских авиационных классах школы № 376 Московского района, — рассказал Беглов в своем телеграм-канале. В этих классах ученики не только изучают стандартную программу, но и получают знания по аэродинамике, освещению и антенному оборудованию.

Никита Лобозов, который сам является выпускником кадетского корпуса, делится своим опытом с учениками, помогая им развивать навыки командной работы. По его мнению, самое важное в обучении — это уважение к ученикам и общение с ними.

