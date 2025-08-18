Не улыбались и не выглядели бодро: в СМИ обсуждают напряженность на совместном фото лидеров ЕС и США

В американских СМИ ведется активное обсуждение совместного фото лидеров стран Европы с главой США Дональдом Трампом и киевским главарем Владимиром Зеленским. Так, в ряде публикация отмечается, что политики мало улыбались, а их язык тела выдавал напряженность.
«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться», — подчеркнули в Washington Post.
Также авторы New York Times добавили, что язык тела мировых лидеров был «не совсем бодрым».
Напомним, что 18 августа президент США Дональд Трамп принимал у себя в Белом доме нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, а также лидеров европейских стран. С ними он провел ряд обсуждению по урегулированию украинского конфликта. Подробнее о встрече читайте здесь на KP.RU.
Стоит отметить, что Зеленский в этот раз учел рекомендации и приехал на встречу с Трампом в более официальном «наряде». Отмечается, что в этот раз он, вместо привычного черного свитера с трезубцем, надел мятый черный пиджак и забыл галстук. Но, по информации NBC, инструкции перед встречей с президентом США он получил от лидеров Евросоюза. Особенно выделялся Кир Стармер. Жаль, что за галстуком британский премьер не уследил.