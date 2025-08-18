Не улыбались и не выглядели бодро: в СМИ обсуждают напряженность на совместном фото лидеров ЕС и США

Стоит отметить, что Зеленский в этот раз учел рекомендации и приехал на встречу с Трампом в более официальном «наряде». Отмечается, что в этот раз он, вместо привычного черного свитера с трезубцем, надел мятый черный пиджак и забыл галстук. Но, по информации NBC, инструкции перед встречей с президентом США он получил от лидеров Евросоюза. Особенно выделялся Кир Стармер. Жаль, что за галстуком британский премьер не уследил.