Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу с участием России, Украины, США и ЕС

«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему», — подчеркнул Макрон.

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако он считает, что также должна быть проведена и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Об этом он заявил во время встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — подчеркнул Макрон.

Макрон заверил, что Европа готова предоставить «свою часть гарантий безопасности для Украины», однако подчеркнул, что для прочного мира на всем европейском континенте гарантии нужны и для Европы. «Так что вы можете рассчитывать на нас, как и мы на вас», — сказал он, обращаясь к американскому президенту.

Трамп в свою очередь заявил, что рассчитывает на успешное проведение обсуждений с европейцами и Зеленским и последующую организацию трехсторонней встречи с участием России, США и Украины. После переговоров в понедельник, 18 августа, он намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее на встрече с Зеленским американский лидер заявил, что если трехсторонней встречи не будет, то боевые действия продолжатся.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории. -0-

