Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу с участием России, Украины, США и ЕС

Макрон заверил, что Европа готова предоставить «свою часть гарантий безопасности для Украины», однако подчеркнул, что для прочного мира на всем европейском континенте гарантии нужны и для Европы. «Так что вы можете рассчитывать на нас, как и мы на вас», — сказал он, обращаясь к американскому президенту.