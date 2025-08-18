Ричмонд
Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может не состояться

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может не состояться. Об этом республиканец заявил в ходе встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

Источник: Life.ru

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь-четырнадцать дней. Тем не менее, он подчеркнул, что каких-либо «сложных вопросов» в процессе урегулирования конфликта нет, а российские власти также заинтересованы в поиске «ответов».

