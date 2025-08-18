Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может не состояться

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — отметил хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь-четырнадцать дней. Тем не менее, он подчеркнул, что каких-либо «сложных вопросов» в процессе урегулирования конфликта нет, а российские власти также заинтересованы в поиске «ответов».
