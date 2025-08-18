Президент Финляндии объяснил свое присутствие в Белом доме

Президент Финляндии Александр Стубб приехал на встречу европейских лидеров, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, так как его страна имеет протяженную границу с Россией. Такое объяснение Стубб дал своему приезду в Вашингтон.
«Некоторые СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь. Думаю, причина в том, что, возможно, мы из небольшой страны, но у нас длинная граница с Россией — более 800 миль (около 1300 километров)», — заявил Стубб на встрече в Белом доме.
Он добавил, что у Финляндии есть «свой исторической опыт с Россией» со времен Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения.
Что касается урегулирования украинского конфликта, то Стубб выразил уверенность, что этот вопрос решится уже в 2025 году.
