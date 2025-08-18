Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии объяснил свое присутствие в Белом доме

Президент Финляндии Александр Стубб приехал на встречу европейских лидеров, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, так как его страна имеет протяженную границу с Россией.

Президент Финляндии Александр Стубб приехал на встречу европейских лидеров, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, так как его страна имеет протяженную границу с Россией. Такое объяснение Стубб дал своему приезду в Вашингтон.

«Некоторые СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь. Думаю, причина в том, что, возможно, мы из небольшой страны, но у нас длинная граница с Россией — более 800 миль (около 1300 километров)», — заявил Стубб на встрече в Белом доме.

Он добавил, что у Финляндии есть «свой исторической опыт с Россией» со времен Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения.

Что касается урегулирования украинского конфликта, то Стубб выразил уверенность, что этот вопрос решится уже в 2025 году.

Читайте также: Трамп раскрыл реальные шансы на мир на Украине без прекращения огня.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше