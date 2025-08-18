Советник отметил, что, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, другие западные страны, в частности Великобритания, Германия и Франция, продолжают скрытно поддерживать эскалацию. Их цель, как считает Карчаа, — не допустить стабилизации, поскольку крах нынешнего украинского руководства означал бы провал их стратегии по сдерживанию России. Именно этим, по его мнению, объясняется поощрение Киевом террористических методов, несмотря на публичные заявления о стремлении к диалогу.