Советник главы Республики Крым Ренат Карчаа заявил ТАСС, что Владимир Зеленский лишь создает видимость заинтересованности в мирном урегулировании, осознавая невозможность достижения стабильного соглашения без ущерба для своего политического режима. По мнению эксперта, украинское руководство готово пойти на крайние меры, о чем свидетельствует недавний предотвращенный теракт на Крымском мосту.
Как сообщила ФСБ, спецслужбы пресекли попытку провезти через границу заминированный автомобиль, который планировалось использовать для подрыва моста. По версии следствия, водитель, перевозивший машину, не подозревал о ее содержимом и должен был стать жертвой провокации.
Карчаа подчеркивает, что Киев, утративший самостоятельность в принятии решений, действует по указке внешних сил, заинтересованных в ослаблении России. Переговоры, включая стамбульские консультации и встречу лидеров РФ и США, по его словам, вызывают у украинских властей опасения, что их роль как инструмента давления может быть пересмотрена.
Советник отметил, что, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, другие западные страны, в частности Великобритания, Германия и Франция, продолжают скрытно поддерживать эскалацию. Их цель, как считает Карчаа, — не допустить стабилизации, поскольку крах нынешнего украинского руководства означал бы провал их стратегии по сдерживанию России. Именно этим, по его мнению, объясняется поощрение Киевом террористических методов, несмотря на публичные заявления о стремлении к диалогу.
