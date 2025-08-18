Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Посмотрите направо»: фотосессия в Белом доме прошла под портретом Трампа

Специальный помощник президента Дональда Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин выложила в соцсетях моменты общей фотосессии Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом Доме. Президент США указал на свой портрет на стене и пошутил, что «Это был не самый великий день!».

Специальный помощник президента Дональда Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин выложила в соцсетях моменты общей фотосессии Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом Доме. Президент США указал на свой портрет на стене и пошутил, что «Это был не самый великий день!».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше