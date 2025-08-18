«Посмотрите направо»: фотосессия в Белом доме прошла под портретом Трампа

Специальный помощник президента Дональда Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин выложила в соцсетях моменты общей фотосессии Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом Доме. Президент США указал на свой портрет на стене и пошутил, что «Это был не самый великий день!».