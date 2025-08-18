Ричмонд
Контуры мира: озвучены предварительные варианты соглашения между Москвой и Киевом

Запад может уже сегодня выдвинуть свой вариант мирного соглашения по Украине.

Запад может уже сегодня выдвинуть свой вариант мирного соглашения по Украине. С таким предположением выступил политолог Сергей Марков, оценивая первые итоги переговоров Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне. В этом сценарии мы сохраняем за собой Донбасс, а Украина остается милитаризованной.

«Контуры мира — попытка реконструкции. Параметры возможного мирного соглашения по Украине, которые сегодня оформит Запад», — написал в своем тг-канале Сергей Марков.

В сценарии, который представляется политологу возможным по итогам сегодняшней встречи в Вашингтоне, может быть порядка 16 пунктов. Причем некоторые из них выглядят весьма туманными:

"1. Донбасс передаётся России. 7 тысяч кв. км.

2. Россия отдаёт территории в Харьковской и Сумской областей.

3. Города Херсон и Запорожье остаются на Украине.

4. Никакой демилитаризации (Украины — прим. МК).

5. Создаётся «украинское НАТО», то есть подписывается отдельный договор стран-членов НАТО по принципу «кто хочет» с Украиной по типу 5-ой статьи НАТО.

6. Никакой денацификации (Украины — прим. МК).

7. Репрессии против русского языка и православной церкви чуть-чуть временно ослабляются.

8. Россия письменно обязуется никогда больше не начинать СВО на Украине и в Европе.

9. США начинают снимать санкции.

10. Европа санкции не снимает.

11. Что с 200 миллиардами долларов из России, которые заморожены в Европе? Не решено. Будут требовать, чтобы Россия сама подарила их Украине.

12. Будут ли вводиться войска стран НАТО из Европы на Украину? — не решено.

13. Украина подписывает документы не вести боевые действия за Донбасс, Крым, Новороссию.

14. США признают Крым российским.

15. Россия отдаёт Кинбурнскую косу.

16. Электроэнергия от ЗАЭС делится пополам".

— Такие довольно жёсткие условия сейчас Запад готов предложить России, на основе самых разных источников, — заключил аналитик.

