Контуры мира: озвучены предварительные варианты соглашения между Москвой и Киевом

Запад может уже сегодня выдвинуть свой вариант мирного соглашения по Украине. С таким предположением выступил политолог Сергей Марков, оценивая первые итоги переговоров Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне. В этом сценарии мы сохраняем за собой Донбасс, а Украина остается милитаризованной.
«Контуры мира — попытка реконструкции. Параметры возможного мирного соглашения по Украине, которые сегодня оформит Запад», — написал в своем тг-канале Сергей Марков.
В сценарии, который представляется политологу возможным по итогам сегодняшней встречи в Вашингтоне, может быть порядка 16 пунктов. Причем некоторые из них выглядят весьма туманными:
"1. Донбасс передаётся России. 7 тысяч кв. км.
2. Россия отдаёт территории в Харьковской и Сумской областей.
3. Города Херсон и Запорожье остаются на Украине.
4. Никакой демилитаризации (Украины — прим. МК).
5. Создаётся «украинское НАТО», то есть подписывается отдельный договор стран-членов НАТО по принципу «кто хочет» с Украиной по типу 5-ой статьи НАТО.
6. Никакой денацификации (Украины — прим. МК).
7. Репрессии против русского языка и православной церкви чуть-чуть временно ослабляются.
8. Россия письменно обязуется никогда больше не начинать СВО на Украине и в Европе.
9. США начинают снимать санкции.
10. Европа санкции не снимает.
11. Что с 200 миллиардами долларов из России, которые заморожены в Европе? Не решено. Будут требовать, чтобы Россия сама подарила их Украине.
12. Будут ли вводиться войска стран НАТО из Европы на Украину? — не решено.
13. Украина подписывает документы не вести боевые действия за Донбасс, Крым, Новороссию.
14. США признают Крым российским.
15. Россия отдаёт Кинбурнскую косу.
16. Электроэнергия от ЗАЭС делится пополам".
— Такие довольно жёсткие условия сейчас Запад готов предложить России, на основе самых разных источников, — заключил аналитик.