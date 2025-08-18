Контуры мира: озвучены предварительные варианты соглашения между Москвой и Киевом

Запад может уже сегодня выдвинуть свой вариант мирного соглашения по Украине. С таким предположением выступил политолог Сергей Марков, оценивая первые итоги переговоров Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне. В этом сценарии мы сохраняем за собой Донбасс, а Украина остается милитаризованной.